Ogromne zarobki lekarza w Koszalinie. Prawie 2 mln 600 tys zł. Szpital odpowiada
Lekarz ze Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie zarobił w ub.r. 2 mln 599 tys. 725 zł - wynika z danych ujawnionych przez radnego Błażeja Papiernika. W tej samej placówce 17 lekarzy przekroczyło rocznie 1 mln zł; natomiast pielęgniarki na kontraktach zarabiają średnio 20 tys zł miesięcznieairaG
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Komentarze (40)
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@dziacha: nowy jebutny podatek na NFZ wprowadzony przez PiS
chyba za wcześniejsze fikołki dostała powołanie do kadry gimnstyki i teraz się realizuje gdzie indziej XD
[edit] albo się boi, że sama zaraz zostanie gwiazdą głównej xddddddddddddddddddddddddddddddddd