Ministerstwo zwiększa limity przyjęć na medycynę
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie limitów przyjęć na studia lekarskie i lekarsko-dentystyczne. Przewiduje w nim aż 10 705 miejsc (o ponad 200 więcej) dla kierunku lekarskiego i 1 505 dla lekarsko-dentystycznego. Zielone światło na wznowienie rekrutacji już oficjalnieairaG
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Komentarze (66)
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A mogli byli napisać że liczba miejsc zostanie zwiększona o zawrotne prawie 20 promili wow!
@kemot-iksworkal:
20 promili
Poza tym same studia lekarskie na niewiele się zdadzą jeśli nie będzie później miejsc specjalizacyjnych.
cholerny karton
Jeśli nie będziemy kształcić stomatologów to za jakiś czas ceny za zabiegi wystrzelą w kosmos. Wtedy tym bardziej NFZ nie będzie stać na refundację jakichkolwiek wizyt stomatologicznych, a przeciętnego obywatela nie będzie stać na prywatne wizyty.
Większość osób, którym państwo zapewnia wykształcenie później wykonuje prywatne usługi potrzebne społeczeństwu. Gdyby
To jest takie naplucie w ryj z uśmieszkiem - chcieliście więcej, to macie więcej!
Problem solved, pora na CS w szpitalnym VIP ROOMIE
Poza tym, że konowały nie chcą mieć konkurencji, uprawiają gatekeeping, dzięki któremu wykreowali sobie ciepły k--------k na garbie społeczeństwa?
i żeby wtedy lekarze nie zarabiali po 10mln na umierających emerytach oddających im mieszkania za wizytę, to tak z kilkanaście lat wcześniej trzeba podwoić ich liczbę, bo tyle w końcu się szkolą