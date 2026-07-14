240 zł za godzinę dla lekarzy ? W szpitalach wypłaty po 100 tys.zł to norma
240 zł za godzinę tyle wynosić ma limit zarobków na kontraktach w publicznym systemie ochrony zdrowia. Przy pracy w wymiarze jednego etatu daje to ok. 40 tys. zł miesięcznie. Przy 300 przepracowanych godzinach a taki ma być z kolei limit czasu pracy 72 tys. zł. Od kiedy w ostatnią środę ministairaG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
@VanGogh: (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Na to głosowaliście.. to macie.
@mr-robot78: ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
@airaG: Popraw ten tytuł, bo obecnie promuje analfabetyzm.