240 zł za godzinę tyle wynosić ma limit zarobków na kontraktach w publicznym systemie ochrony zdrowia. Przy pracy w wymiarze jednego etatu daje to ok. 40 tys. zł miesięcznie. Przy 300 przepracowanych godzinach a taki ma być z kolei limit czasu pracy 72 tys. zł. Od kiedy w ostatnią środę minist