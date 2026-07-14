Hity

tygodnia

Lekarze oburzeni satyrą. Chcą CENZUROWAĆ rysunek, bo poczuli się urażeni
Lekarze oburzeni satyrą. Chcą CENZUROWAĆ rysunek, bo poczuli się urażeni
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Kto stworzył patologiczny system pozwalający lekarzowi pracować tysiące godzin?
Kto stworzył patologiczny system pozwalający lekarzowi pracować tysiące godzin?
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Skandal w Braniewie. Lekarz wykazywał, że pracuje... 72 godziny na dobę
Skandal w Braniewie. Lekarz wykazywał, że pracuje... 72 godziny na dobę
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Szpital w Pszczynie: uznajemy zarobki lekarzy za poufne i odmawiamy ujawnienia
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Z każdej 100 zł zapłaconej składki tylko 17 zł idzie na leczenie
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