Centralny Rejestr Umów wywołuje bunt lekarzy. Chcą ukryć swoje wynagrodzenia
Od 1 lipca wszystkie publiczne przychodnie i szpitale mają obowiązek publikowania zawieranych umów w Centralnym Rejestrze Umów, co ma zwiększyć transparentność wydatkowania środków publicznych. Lekarze oraz dyrektorzy placówek alarmują jednak, że pełne ujawnienie kontraktów, wraz z wysokością wynagrairaG
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Komentarze (41)
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@Vahanara888:
Żaden prawidłowo zaprojektowany rejestr nie pozwoli na wpisanie więcej niż 24h na dobę więc nie nadaje się dla lekarzy.
Jak ktoś jest przeciwny jawności to zawsze ma coś do ukrycia - prosta sprawa. Moim zdaniem, to we wszystkich krajach powinno być jak w Szwecji, gdzie jest jawność deklaracji podatkowych.
@or4nge: kryj sobie. Pracujesz w sektorze prywatnym i tak przecież.
Rynek gdzie informacje rynkowe są wiadome działa najlepiej.
Dołącz do petycji! https://zarobkilekarzy.pl/petycja/
Jesteś firmą podpisałeś kontrakt jako firma. Jeżeli nie chcesz takiej jawności to proszę iść na umowę o pracę.
@acpiorundc