lekarze myślą że reszta społeczeństwa to głupki ale chyba nie doceniają bezrobtnych programistów i ich zdolnosci do logicznego myslenia, lekarze nazwyaja hejtem to że nie chcemy im płacić po 100k na miesiąc i to że chcemy aby zwiększyć limity na studia, takie to są hejty ¯\(ツ)/¯ nie bedzie łatwo coś tu zmienić ale dobrze że wykop i kanał zero choć nagłaśniają sprawe