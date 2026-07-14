Rząd szykuje twarde cięcia i maksymalne stawki. To koniec eldorado medyków?
Czy publiczną służbę zdrowia stać na kontrakty opiewające na sześciocyfrowe wynagrodzenia dla lekarzy? Gdy światło dzienne ujrzały zarobki medyków łączących wiele umów, w Ministerstwie Zdrowia zawrzało. Na stole leży już gotowy projekt rewolucyjnych zmian, w tym odgórny limit stawki godzinowejfreedomseeker
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Komentarze (43)
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@KrupierZludzen: Dlaczego mieli by nie zrobić? Przecież to super prosty kapitał polityczny do zarobienia - przy najbliższych wyborach pokażą jak rozwiązali problem do którego doprowadził PiS i wszyscy będą zadowoleni - lekarze sobie tak nagrabili przez tą chciwość, że nikt ich już nie lubi więc reforma przeciwko grupie społecznej której nikt nie lubi jest super trywialna.
@Logytaze: Ty naprawdę jesteś tak głupi za darmo czy ktoś za te mądrości płaci 10 kopiejek od zdania? Gdyby to miał płacić deweloper to by już dawno to weszło. Na szczęście politycy mają po 20 mieszkań i wprowadzą to dopiero jak się upewnią że tylko takie dzbany jak ty to zapłacą, więc ci się trochę odsunie w czasie eksmisja z maminej piwnicy. Bo "od piątego mieszkania, dla bogaczy"...
Czyli przez dwa i pół roku nikt w MZ nie wiedział na co idzie lwia część kosztów szpitali XD
Teraz ci sami ludzie piszą w kilka dni projekt ustawy która ma rozwiązać ten problem.
Zatem przypominam fanom obecnej władzy że to uż było: https://www.youtube.com/watch?v=EUQna1lW2FU
Czemu leży? To trzeba legislowac.
@Nord200: Tygodniowa zielonka szkalująca Tuska - my wiem skąd wy są ;-)