Zesra się. Rząd tak samo szykuje się do konowałów jak do reformy prawa pracy i katastru dla deweloperów. Kiedy Zandberg wyszedł z rządu? Jak kiepy w ustawie budżetowej chciały zagłodzić system zdrowia, czyli prawie od początku kadencji. Od tego czasu logika Tuska jest niezmienna - przeczekać i najwyżej podczas kampanii wyborczej wrócić z obietnicą, że tym razem się uda.