Koleś im mówi, że mu słabo, źle, nie może oddychać, a Ci go olewają...



Oprócz dożywotniego zakazu wykonywania zawodu, tam powinna tez być kara za celowe nieudzielenie pomocy i tym samym przyczynienie się do śmierci pacjenta...



Minimum po 15 lat dla każdego by nauczyło całą resztę, że jak pacjent mówi, że nie może oddychać, to należy się zainteresować i to zbadać...