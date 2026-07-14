Zmarł w karetce, lekarze go lekceważyli. Nagranie z karetki.
19-letni Olek zmarł nie doczekawszy pomocy, o którą błagał kilkadziesiąt razy. W Grudziądzu trwa proces oskarżonych w tej sprawie. W toku postępowania odkrywane są kolejne zaniedbania i niekompetencje zarówno zespołu pogotowia, jak i lekarzy z miejscowego szpitala.okoboji
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Komentarze (76)
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Skończyło się tym, że spadły ceny a jakość tak niespecjalnie się zmieniła. Tylko masz większy wybór partaczy. Mogą ci spirdolić sprawę z większą inwencją, każdy ma inną specjalizację w spiordoalaniu spraw, mogą wymyśleć więcej bajeczek. Po prostu większy wybór. Więcej panów Wiesiów prawa.
Zupełnie inna sytuacja niż z lekarzami, gdzie "wysoka jakość" to argument numer 1, a przychodzi co do czego to ta wysoka jakość sprowadza się do olewania najbardziej podstawowych objawów.
Oprócz dożywotniego zakazu wykonywania zawodu, tam powinna tez być kara za celowe nieudzielenie pomocy i tym samym przyczynienie się do śmierci pacjenta...
Minimum po 15 lat dla każdego by nauczyło całą resztę, że jak pacjent mówi, że nie może oddychać, to należy się zainteresować i to zbadać...
@Robol: nie zapominaj o MATURZE
Ale w prawdziwym życiu, miałem prawie podobną historię, tzn. coś się działo organizacyjnie w przychodni - tylko bardziej medycyny pracy, nie było rejestratorki, to myślę zaczepię lekarza m.p. w biurze, no i co wchodzę do gabinetu, a lekarz: -pan na m.p? -nie, ale... - to proszę wyjść!.
bez pytania o co chodzi, czy cokolwiek, czy nie jest potrzebna pierwsza pomoc... dobrze sprawa była