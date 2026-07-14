Polska zakontraktowała łącznie ponad 200 milionów dawek szczepionek przeciwko COVID-19. W tym było początkowe zamówienie na około 85 milionów dawek, które zostało następnie zwiększone do ponad 109 milionów, po czym w ramach kolejnych umów dobrowolnie zamówiono kolejne 92 miliony sztuk. Czy podano nazwisko polityka ktory zamówił szczepionki i naraził skarb Panstwa na strate 5 miliardow zlotych ? Dostanie kare dożywocia ? Czy podano nazwisko polityka ktory zamówił szczepionki i naraził skarb Panstwa na strate 5 miliardow zlotych ? Dostanie kare dożywocia ?
Czy poznamy nazwisko polityka ktory zamówił szczepionki i naraził skarb Panstwa?
Polska zakontraktowała łącznie ponad 200 milionów dawek szczepionek przeciwko COVID-19. W tym było początkowe zamówienie na około 85 milionów dawek, które zostało następnie zwiększone do ponad 109 milionów, po czym w ramach kolejnych umów dobrowolnie zamówiono kolejne 92 miliony sztuk. Czy podano napolish-expert
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Komentarze (25)
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nie ma zakończenia,
a chciałbym wiedzieć, czy porozmawiali
xD
Tak się sztucznie wykazuje zapotrzebowanie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wszystkie te działania są finansowane z naszych wspólnych, ciężko wypracowanych środków. Nikt nie poniesie za to odpowiedzialności.
Czy podano nazwisko polityka ktory zamówił szczepionki i naraził skarb Panstwa na strate 5 miliardow zlotych ? Dostanie kare dożywocia ?
@polish-expert: Konsekwencje w tym kraju? Za te bezprawne lockdowny, naruszające Konstytucję RP i łamiące podstawowe prawa człowieka, musiałbyś postawić cały PoPiS wraz z przystawkami przed trybunał, a sami siebie przecież nie zamkną.