No wtedy na wiosnę 2022 zachorowania według ministrów znów rosły i znów miały być obostrzenia i zastanawiali się nad powrotem maseczek, ale przyszedł niedobry lekarz Putin i zakończył epidemie wojną. I wjechało do nas 5 milionów ludzi z terenów Ukrainy w większości nieszczepionych i ani zachorowania nie wzrosły ani nic. I co najciekawsze nikt w czasie epidemii oficjalnie nie umierał na grypę pomimo, że wcześniej umierało na nią dziesiątki tysięcy osób rocznie. Pokaż całość