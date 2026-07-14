Nie chciał przejechać psa więc wywrócił się na motocyklu. Pies go pogryzł
Pies wbiegł pod nadjeżdżający motocykl czym spowodował przewrócenie pojazdy. Następnie pogryzł kierującego.Wincyyyyj
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Pies wbiegł pod nadjeżdżający motocykl czym spowodował przewrócenie pojazdy. Następnie pogryzł kierującego.Wincyyyyj
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Komentarze (57)
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Psigłupy psubraty psiegrywy
niewolnicy potrzeb fizjologicznych kundli
sługi ujadających obesrańców
Jedyny realny problem i winowajca to – jak zawsze – durny właściciel psa.
Ze źródełka tryska treść:
Nie wiem, czy istnieje byt o inteligencji właściwej indywiduum, które nie czytając znaleziska, porównało zdolności poznawcze kierowcy motockla do selera. To samo dotyczy rzeszy plusujących ten komentarz oskarżający kierowcę w tej sytuacji
Ale zjechanie do rowu żeby ratować pimpusia to już zły wybór.
ps Sram na psiarzy.
Mam nadzieję, że po akcji chipowania psów wezmą się za aktualizacje kar za takie zdarzenia.