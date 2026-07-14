Koniec z nieskończonym scrollowaniem? Nadchodzi europejski zakaz.
Unia Europejska planuje szerokie i zakrojone regulacje. Chodzi o wprowadzenie limitów przewijania treści.pewienczlowiek
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Unia Europejska planuje szerokie i zakrojone regulacje. Chodzi o wprowadzenie limitów przewijania treści.pewienczlowiek
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Komentarze (78)
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Wyszukuje sobie "peugeot 306 cabrio tuning", klikam shorts. Zgodnie z wynikiem klikam sobie miniaturkę, oglądam 3-5 filmików zgodnych z wyszukiwaniem, a potem c--j. Dalej wyświetla mi jakieś g---o losowe filmiki. Kto to k---a wdrożył?
Wcześniej też mógł.
Ten mechanizm sprawia ze o wiele krocej ludzie korzystaja z aplikacji dlatego korporacje sa wsciekle
PS. I tak chu... a da ten zakaz, bo rynek wymysli inne, rownie uzalezniajace gowno, tylko opakuje je tak, zeby nie lamalo nowych przepisow.
@aristotleonassis: Czyli w sumie fajny ten ryneczek, nie? ¯\(ツ)/¯
A tym limitem przewijania, to naprawdę dobry pomysł, bo ludzie się od tego serio uzależniają, a algorytm robi, co tylko chce. Szczególnie młodzi ludzie na tym cierpią i są później przebodźcowani, nie mogą się skupić na czymś dłużej, bo
@pewienczlowiek: tak wlasnie dzialaja subreddity na reddicie i tagi na mikroblogu wykopowym. i tak powinno byc.
Shorty osobiście całkiem wyeliminowałem to na YT wtyczkami, z innych platform nie korzystam. Szczerze polecam świadomie decydować na co klikniecie
Dokładnie!
Dzięki temu można by po prostu nakleić na tę część ekranu czarną folię i sprawa reklam załatwiona.
@NocnyAtakPterodaktyla: