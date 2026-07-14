Czytając komentarze mam wrażenie, że ludzie zupełnie nie zdają sobie z konsekwencji tego mechanizmu. Wiem po sobie jak beznadziejnie zmarnotrawiony jest to czas, absolutna pustka w pamięci co się widziało i jak ciężko przestać scrollować. A widząc jak niewiele w ludziach autorefleksji i prześmiewczych komentarzy, to mogę powiedzieć, że to potrzebne prawo.



Shorty osobiście całkiem wyeliminowałem to na YT wtyczkami, z innych platform nie korzystam. Szczerze polecam świadomie decydować na co klikniecie Pokaż całość