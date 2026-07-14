Politycy KO obsługiwani poza kolejką? Przychodnia w Piasecznie miała działać jak
Lokalni politycy Koalicji Obywatelskiej mieli korzystać z nieformalnej ścieżki dostępu do świadczeń w Miejskim Centrum Mstarnak
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Lokalni politycy Koalicji Obywatelskiej mieli korzystać z nieformalnej ścieżki dostępu do świadczeń w Miejskim Centrum Mstarnak
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Komentarze (10)
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Naiwny PLEBS na nich pracuje...i głosuje (－‸ლ)
A tak w ogóle czy kiedykolwiek widzieliście jakiegokolwiek polityka w kolejce do lekarza?
Krzysztof Kasprzycki
przewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Katarzyna Wypych
przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie