Wiadomo, że tak działała każda władza. Układy, układziki, a im mniejsze miejscowości tym gorzej. Jeśli KO nic nie zrobi w temacie lekarzy do wyborów to mogą się pożegnać z władzą, a my dostaniemy znowu PiS, który też nic z tym nie zrobi, bo jedyne co potrafili to podnieść ZUS i podatki swoim "nowym ładem".