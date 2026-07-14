gosciu był czyrakiem na dupie spoleczenstwa, a w punkcie kulimnacyjnym zabił ludzi i zniszczył życie wielu osób, obronca mowi że to błąd :P błąd to moze popelnic ktos przypadkowo, moge sie potknac wpasc na kogos i go wepchnac pod auto i to nawet nie jest blad a przypadek, blad to moge zrobic np z powodu pospiechu i nie zawiązac dobrze buta, a jego cale zycie w prostej liniii sprowadzalo sie do tego Pokaż całość