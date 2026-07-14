Problemy zdrowotne Żaka. "Konieczność leczenia psychiatrycznego"
W poniedziałek 13 lipca strony przedstawiły mowy końcowe w sprawie jednego z najgłośniejszych wypadków drogowych ostatnich lat. Prokuratura żąda dla Łukasza Żaka 20 lat pozbawienia wolności. Obrona wskazuje, że choć mężczyzna był poczytalny, to biegli stwierdzili u niego problemy zdrowotnekasyx
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Komentarze (59)
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@Oooonieee: Błąd to popełniła jego rodzicielka nie połykając go jak jeszcze mogła.
Takie rzeczy jak narcystyczne zaburzenia osobowości powinny być wykrywane przed wydaniem prawa jazdy a nie dopiero po tym jak popapraniec pozabija ludzi. Może już najwyższy czas aby coś z tym zrobić?
ŻAK jest sądzony tylko dlatego że - DAŁ SIĘ ZŁAPAĆ inaczej by dalej żył jak pączek w maśle
poniżej jeden z tych typów ludzi, mimika i wyrazy twarzy do złudzenia podobne jakby byli klepani w jednej fabryce recyklingu odpadów