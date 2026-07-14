Uja nie problemy. Zrobili nagonkę, wpłacił pół miliona na szpital, pół miliona wróciło a teraz grillują te jego rzekome 'problemy' w kółko.



A mam wrażenie, że typ ma takie plecy czy koneksje że cała ta afera go nawet nie dotknie i biorą go na przetrzymanie.