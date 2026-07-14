Kolejne problemy Kacprzyka. Lekarz był w dwóch miejscach jednocześnie?
Dawid Kacprzyk, lekarz milioner ze Szpitala Południowego i radny Ursusa, wielokrotnie tłumaczył swoją nieobecność na sesPIAN--A_A--KTYWNA
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Dawid Kacprzyk, lekarz milioner ze Szpitala Południowego i radny Ursusa, wielokrotnie tłumaczył swoją nieobecność na sesPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (21)
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A mam wrażenie, że typ ma takie plecy czy koneksje że cała ta afera go nawet nie dotknie i biorą go na przetrzymanie.