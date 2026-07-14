Szpital w Pile: mediana wynagrodzeń lekarzy na kontraktach to 154 tys zł miesięc
Na podstawie danych udostępnionych przez placówki wskazano, że rekordzistą był lekarz zatrudniony na kontrakcie, którego wynagrodzenie w maju miało sięgnąć 307 tys. zł brutto. żaden z dziesięciu najlepiej zarabiających lekarzy w tej placówce nie otrzymał wynagrodzenia niższego niż 100 tys. zł, a mdawan
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Komentarze (24)
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Ale czy ty zrozumiesz że oni się UCZYLI? I to DUŻO?
I tak pracują za pół darmo!
Prawda @dr_Batman???
1. Całe życie harowaliście w okolicach minimalnej, albo bezrobocie.
2.Chorujecie, idziecie do lekarza który traktuje was jak śmiecia bo zarabia 50-100 razy więcej z waszych podatków.
Jak łaskawie dostaniecie się po roku to was zlewa.
3.Dalej głosujecie na POPIS.
Lekarz w Pile zarabia min 24 razy więcej niż kasjerka w Biedronce
https://careers.jeronimomartins.com/Biedronka/job/Pi%C5%82a-Sprzedawca-Kasjer-%28mk%29-Biedronka-Pi%C5%82a-Wiel/1349305455/
5300 brutto bez premii 3943zł/mc czyli pomyliłeś się bo trzy, a nie dwie.
Ale kup se mieszkanie prolu, ceny ci się nie podobają? to trzeba było się uczyć xD
Poza tym nie każdy musi posiadać mieszkanie, możesz se np. wynająć od lekarzyka za 3000zł+opłaty.