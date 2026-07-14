Czujecie to? Jesteście sobie takim mieszkańcem Piły czy innego małego, wymierającego miasta bez perspektyw:



1. Całe życie harowaliście w okolicach minimalnej, albo bezrobocie.

2.Chorujecie, idziecie do lekarza który traktuje was jak śmiecia bo zarabia 50-100 razy więcej z waszych podatków.

Jak łaskawie dostaniecie się po roku to was zlewa.

3.Dalej głosujecie na POPIS.