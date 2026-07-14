UPADEK NFZ? Bracia Rodzeń o ŁAPÓWKACH w NFZ
Czy NFZ właśnie upadł? Bracia Rodzeń ujawniają szokującą prawdę o kulisach działania NFZ!biznes-misja
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Czy NFZ właśnie upadł? Bracia Rodzeń ujawniają szokującą prawdę o kulisach działania NFZ!biznes-misja
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Komentarze (19)
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Kto k---a?
Nie znam. Nie oglądam.
YT próbuje mi ich wcisnąć przy byle okazji, i właśnie dlatego nie klikam.
https://www.facebook.com/share/v/198UDWGRSo/
Mam nadzieję że upadną Ci którzy za to odpowiadają, czyli rządzący od 20 lat PO-PiS i SLD-Lewica, którzy zlikwidowali kasy chorych i wprowadzili ten ślepy monopol/mafię