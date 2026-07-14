NFZ może nie działać, ale nie może upaść, bo jest finansowany z budżetu i nie ma konkurencji.



Mam nadzieję że upadną Ci którzy za to odpowiadają, czyli rządzący od 20 lat PO-PiS i SLD-Lewica, którzy zlikwidowali kasy chorych i wprowadzili ten ślepy monopol/mafię