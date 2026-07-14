@Edonik: , ale jednocześnie równie często potrafią wprowadzić w błąd i iść niemal w zaparte.

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Wszystko zależy od tego jak ty z tym ai piszesz, bo może być i na odwrót - ai cię będzie wyciągać z błędu przez godzinę jak będzie taka potrzeba. Jak narzucasz od razu pytanie z tezą to ai może ci zawtórować ale przy wrzucaniu czystych pytań takiego problemu nie ma. I liczy się też na