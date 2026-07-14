Lekarze bezkrytycznie ufają rekomendacjom AI nawet gdy leczenie nie działa
Lekarzy biorących udział w eksperymencie oszukano dwukrotnie tym samym sposobem: system sztucznej inteligencji podpowiadał im, którzy pacjenci odniosą korzyść z leczenia, a mimo to badani nie potrafili zauważyć, że w drugiej części testu terapia nie działała u nikogo.nowosci_ai
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Komentarze (32)
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Ja uważam, że już teraz AI jest lepsze niż większość lekarzy i tych niemanualnych powinno zastąpić (o ile odpowiednie regulacje zostaną zastosowane)
Po prostu ludzie nie zdają sobie sprawy jak często lekarze się mylą czy nie biorą czegoś ważnego pod uwagę. Już pomijam fakt, że żaden lekarz nie poświęci Wam 5-6 dni na wysłuchanie wszystkich waszych dolegliwości.
Gorzej (dla pacjenta) jak jest mniej typowy, wtedy mało który lekarz sobie radzi.
Wszystko zależy od tego jak ty z tym ai piszesz, bo może być i na odwrót - ai cię będzie wyciągać z błędu przez godzinę jak będzie taka potrzeba. Jak narzucasz od razu pytanie z tezą to ai może ci zawtórować ale przy wrzucaniu czystych pytań takiego problemu nie ma. I liczy się też na
@10129: co to za bzdury? W życiu nigdy nie widziałem, zeby ktokolwiek poniósł jakąś odpowiedzialność za uwalenie produkcji a widziałem jak LSE przestała działać i polowa Amazona padła.
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