Jesteśmy do Waszej dyspozycji o każdej porze. Tak radni mieli omijać kolejki
Jeszcze nie ucichły kontrowersje wokół "saloniku VIP" w Szpitalu Południowym, a pojawiają się kolejne zarzuty dotyczącePIAN--A_A--KTYWNA
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Jeszcze nie ucichły kontrowersje wokół "saloniku VIP" w Szpitalu Południowym, a pojawiają się kolejne zarzuty dotyczącePIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (9)
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Wszystkich WON!!!
@Pan_krecik: polacy na takich głosują, oni sami siebie nie wybierają. W najbliższych wyborach ponownie wygrają ci sami albo tamci drudzy
Komentarz usunięty przez moderatora
Eksperyment wykonany, lecz niestety nie udany
A więc powrót do przeszłości, chwytać to, co już uciekło
I