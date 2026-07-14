No to tylko potwierdza, dlaczego wielu lubi ma obawy iść do psychiatry. Ile razy to słyszałem, że idzie się do psychiatry, a on tylko zadaje pytania "jakich leków potrzeba?" i tyle z pomocy. To samo czytałem o CZP, gdzie cytuje "traktują człowieka z problemem jak śmiecia". To gdzie ma się kur*a iść po pomoc, jak nawet konował, który PRZYRZEKAŁ chronić ludzkiego zdrowia, ma cię w dupie.



Bardzo dobrze, że jest coraz więcej Pokaż całość