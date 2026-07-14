Nigdy wcześniej nie było ich tak wiele. Rekord skarg na lekarzy w Łódzkiem
Nieznacznie zwiększyła się liczba skarg na lekarzy psychiatrów i lekarzy bez specjalizacji wypisujących recepty na środki psychotropowe. Pojawiły się także skargi na lekarzy z Ukrainy, w zakresie podawania informacji o specjalizacji, której nie posiadająfreedomseeker
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Komentarze (12)
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Bardzo dobrze, że jest coraz więcej
Ktoś tu się pcha w pavulonik.
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Komentarz usunięty przez autora