Większość Polaków popiera ograniczenie dostępu nieletnim, ale czy wiedzą co się z tym wiąże? Większa inwigilacja poprzez okazywanie dokumentu tożsamości przez dorosłych i powiązanie z tego ich historią przeglądania.



"Ale przecież nie mam nic do ukrycia, więc nie ma problemu". - tak myśli wielu. W prywatności nie chodzi o "ukrywanie czegoś", lecz o wolność słowa. Gdy rząd kontroluje to co się dzieje w sieci, szybciej zamknie usta (np. dziennikarzom i aktywistom kontrolującym Pokaż całość