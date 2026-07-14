Zakaz mediów społecznościowych dla nieletnich? Większość Polaków popiera
65 procent Polaków popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Podobne regulacje wprowadzają lub planują wprowadzić Grecja, Wielka Brytania, Francja i Australia. Głównym celem nowych przepisów jest ochrona dzieci.ZobaczLink
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Komentarze (41)
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1) wprowadzasz zakaz
2) wprowadzasz polska apkę pilnującą tematu
3) rozporządzeniem wprowadzasz mandat 500zl jak dzieciak ma telefon bez apki.
I masz ogarnięty temat.
Kto chce realizuje, a kto nie chce płaci jak go złapią oczywiście
"Ale przecież nie mam nic do ukrycia, więc nie ma problemu". - tak myśli wielu. W prywatności nie chodzi o "ukrywanie czegoś", lecz o wolność słowa. Gdy rząd kontroluje to co się dzieje w sieci, szybciej zamknie usta (np. dziennikarzom i aktywistom kontrolującym
Jako rodzic sam popieram niekorzystanie z tiktoka, rolek i innych zidiceń. Ale to moja rola by zagospodarować czas młodzieży inaczej niż dając telefon do łapy. Aparat władzy niech trzyma się jak najdalej.
Komentarz usunięty przez moderatora
@P_i_o_t_R: Powiem więcej. Ja popierałbym jak szalony zakaz mediów społecznościowych dla wszystkich.