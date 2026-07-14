Bartoszyce -18,7% bezrobocia, lekarze zarabiają ponad 100.000 PLN
Szpital w Bartoszycach zamyka oddziały. Placówka ma 90,7 mln zł długu, a dwóch lekarzy zarabia ponad 100.000 PLN miesięcznie. Miasto 20k mieszkańców w jednym z najbiedniejszych regionów Polski xDPfefferWerfer
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Komentarze (25)
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@Robol: Jak tylko skończy wszystko przepisywać u notariusza na rodzinę. A to jak widać po napływających informacjach, może potrwać #pdk
To naprawdę takie dziwne, ze specjalista dostaje dodatkowa kasę za pracę w zabitej dechami dziurze zdała od rodziny i znajomych?, w której nikt nie chce pracować i zarabiać ktorej sami mieszkańcy uciekają?
Przecież jak oni przestaną tyle placi to te miasteczka po prostu wygina z chorob i wypadkow.