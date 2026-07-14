Na wszelkie sposoby szukaliśmy lekarzy, ale

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A wy czemu wyjechaliście z tych małych miejscowości a nie tyracie tam i nie otwieracie biznesów? No czemu?To naprawdę takie dziwne, ze specjalista dostaje dodatkowa kasę za pracę w zabitej dechami dziurze zdała od rodziny i znajomych?, w której nikt nie chce pracować i zarabiać ktorej sami mieszkańcy uciekają?Przecież jak oni przestaną tyle placi to te miasteczka po prostu wygina z chorob i wypadkow.