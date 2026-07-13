Zapytał o zarobki lekarzy. Zamiast danych dostał rachunek na 1000 zł
Ile zarabiają lekarze w publicznym szpitalu? To pytanie chciał zweryfikować jeden z mieszkańców. Jak opisuje przelom.pl, zamiast zestawienia danych usłyszał, że przygotowanie informacji będzie kosztowało 1000 zł. Sprawa dotyczy Szpitala Powiatowego w Chrzanowie i wywołuje dyskusję o dostępie do infoSzoszonszyl
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Komentarze (14)
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@rolnik_wykopowy: Przecież oni są w tym umoczeni i mają z tego interes XDDDD
@juniorowski: tylko lekarze mają prawo wiedzieć ile kradną!!1!
@juniorowski: tyle że te koszty muszą odpowiadać rzeczywistym nakładom, a nie być wyciągnięte z d--y. Realny czas przygotowania takiego zestawienia to jakieś 30 minut. No powiedzmy nawet że będą 2 godziny jeśli każemy to zrobić emerytowanej pani Grażynce, która pisze na klawiaturze jednym