Kontrole B2B przez PIP mają omijać szpitale
Kontrole PIP z założenia mają omijać szpitale. Zgodnie z wytycznymi do realizacji ustawy o PIP opartymi o opinię prawną przygotowaną dla Ministerstwa Rodziny, zawody medyczne są wolnymi zawodami, więc zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne lub B2B jest w pełni dopuszczalne. Taką informację ptomasztomasz1234
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Komentarze (40)
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B2B, gigantyczne zarobki z publicznej kasy i niskie podatki są pana konowała. Dla pana, panie Areczku, jest przekwalifikowanie na uop, drugi próg podatkowy i z-------l dla korpo. :D
Czecia RP je banana.
@maciej-mmmmm: alternatywa to nie słuchać głupot i samemu sprawdzić fakty.
Z pewnością pompowanie 3mld rocznie w tvp zamiast w uzbrojenie lub gospodarkę było prorosyjskie i jest faktem i robi to PO i PiS.
Konfa nie ma prorosyskich ani innych równie szkodliwych działań. Poszukaj głosowań, projektów, czyli działań, faktów.
Czyli wolny człowiek który wykonuje pracę na czyjeś zlecenie nie jest wolnym zawodem o ile nie jest na jakiejś liście?
Człowiek jest niewolnikiem wszystkiego, co nad nim panuje, łącznie z właścicielami rejestrów i systemów.
I to oni decydują czy wykonuje czy nie wykonuje "wolnego zawodu".
"11) wolny zawód - pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych
Aż się chce iść rano do pracy, płacić podatki i ogólnie żyć w tym bantustanie jak się czyta takie rzeczy...( ͡° ʖ̯ ͡°)
Polska jest skazana na porażkę, ponieważ hoduje nieefektywny system w każdej możliwej dziedzinie. Szanse na awans społeczny się zamykają szybciej niż drożeją nieruchomości. Ludzie się frustrują.
Skutek będzie taki, że wygra Brązowy z kolegami z opcji light, bo większość osób oczekuje resetu systemu społecznego w Polsce.
Nigdy nie miałem do nich większego szacunku, bo poczucie wyższości zawsze od nich biło. Teraz jednak czuje pogardę i obrzydzenie. Arystokracja w dupę j------a.
Bantustan je banany. XDDDDD