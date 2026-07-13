Ale zesrańsko wychodków neuropa. Od lat jestem na działalności i jestem wyzywany od złodzieji, prywaciarzy cwaniaczków. Tylko ja jestem na L4 raz na rok nie więcej. Gdy widzę że niektóre osoby ze znajomych są co miesiąc na L4 krew mnie zalewa. Co miesiąc katarek, grypa czy co tam jeszcze wymyślają by nie pójść do pracy. Nie mówię nawet o patologii L4 od psychiatry które może się ciągnąć pół roku bo ktoś ma Pokaż całość