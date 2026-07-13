Mentzen ostro o lekarzach. Sprzedają lewe L4, nie badają pacjentów
Sprzedają lewe L4, nie badają pacjentów, przynoszą straty gospodarce grzmiał Sławomir Mentzen. Zwrócił uwagę na uchyMiKeyCo
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Sprzedają lewe L4, nie badają pacjentów, przynoszą straty gospodarce grzmiał Sławomir Mentzen. Zwrócił uwagę na uchyMiKeyCo
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Komentarze (84)
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Tak, totalna choroszcz.
https://konkret24.tvn24.pl/polska/slawomir-mentzen-porownuje-singapur-do-polski-o-czym-nie-mowi-st8385905
Panie Metzen.. Do Pana mówię. Jaki pomysł na uzdrowienie systemu pan ma, bo za to panu płacimy czy nie?
"Kluczowym rozwiązaniem jest zastąpienie monopolu NFZ systemem konkurujących kas chorych (funduszy zdrowotnych), wzorowanym m.in. na Holandii."
@Thorand: widać trafił nam się "świadomy wyborca" który nie potrafi wpisać w google "konfederacja służba zdrowia"