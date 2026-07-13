Lekarz z NIL przyznaje się do prowadzenia ,,wojny informacyjnej"
Lekarz z NIL przyznaje się do prowadzenia ,,wojny informacyjnej"
Lekarz z NIL przyznaje się do prowadzenia ,,wojny informacyjnej"hooligan166
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Lekarz z NIL przyznaje się do prowadzenia ,,wojny informacyjnej"hooligan166
Lekarz z NIL przyznaje się do prowadzenia ,,wojny informacyjnej"
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Komentarze (25)
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Kramy dla przedstawicieli zawodu? Limity kwot ustalane rocznie? Sądy koleżeńskie? Czy to jakaś republika rad ludowych?!
Komentarz usunięty przez autora