Hity

tygodnia

Lekarze oburzeni satyrą. Chcą CENZUROWAĆ rysunek, bo poczuli się urażeni
Lekarze oburzeni satyrą. Chcą CENZUROWAĆ rysunek, bo poczuli się urażeni
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Kto stworzył patologiczny system pozwalający lekarzowi pracować tysiące godzin?
Kto stworzył patologiczny system pozwalający lekarzowi pracować tysiące godzin?
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Skandal w Braniewie. Lekarz wykazywał, że pracuje... 72 godziny na dobę
Skandal w Braniewie. Lekarz wykazywał, że pracuje... 72 godziny na dobę
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Onkolodzy dziecięcy odeszli, na nowym oddziale mieli zarabiać znacznie mniej.
Onkolodzy dziecięcy odeszli, na nowym oddziale mieli zarabiać znacznie mniej.
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Udzielenie informacji publicznej przez szpital powiatowy? Cena 8360 złotych!
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