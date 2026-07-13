Tymczasem chciwe U$A: departament rolnictwa zajmuje się i licencjami dla myśliwych i dla rybaków i na noszenie broni palnej, departament zdrowia dla każdego stanu (bezpośrednio) zajmuje się z kolei licencjonowaniem lekarzy i pielęgniarek i położnych i położników i psychoterapeutów itp. Może to być też komisja regulująca za którą stoi gubernator + odrębne zrzeszenia przedstawicieli danej specjalności



Kramy dla przedstawicieli zawodu? Limity kwot ustalane rocznie? Sądy koleżeńskie? Czy to jakaś republika rad ludowych?! Pokaż całość