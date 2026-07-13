Oto koszt wykształcenia lekarza w Polsce. Ile kosztują nas studia medyków?
Sześć lat studiów na medycynie to koszt około 330 tys. zł, a doliczając staż podyplomowy, kwota przebija już pół 500 tys. To jednak nie koniec - późniejsza droga medyka to specjalizacja w ramach rezydentury, podczas której młody lekarz już pracuje, odprowadza składki i dalej się szkoli. Sprawdzamy,airaG
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Komentarze (24)
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W Polsce mamy 160 000 tys lekarzy, średnia zarobki miesięczne około 120 tys zł.
Wystarczy obniżyć im wynagrodzenia o 5% - żeby średnio zarabiali 114 tys miesięcznie i mamy opłacone każdego roku 6 letnie studia dla 20 000 lekarzy.
Nawet 6 miliardów co roku zostanie, bo obecnie przyjmuje się ponad 10 000 studentow medycyny/rok.
@czorny_m: Z tego co dziennikarze wyniuchali w szpitalach. Srednie na poziomie 136k.
Jak sama wiesz trudno o rzeczywiste dane, bo lekarz ma 5 kontraktów i plują się gdy rząd się chce w końcu dowiedzieć się np po PESELu.
@sach1el: bo staż podyplomowy który trwa 13 miesięcy jest obowiązkowy, bez niego nie dostaniesz prawa wykonywania zawodu
@23kulpamens: xD
kolejny wykopek z urojeniami
Przynależność do okręgowej izby lekarskiej jest w Polsce OBOWIĄZKOWA
@Xuzoun: tylko dlatego bo takie przepisy WYMUSIŁY izby lekarskie
w pale ci się nie mieści że nie musi tak być, albo ten układ ci pasuje i go bronisz, żeby nie stracić na likwidacji patologi