Sześć lat studiów na medycynie to koszt około 330 tys. zł, a doliczając staż podyplomowy, kwota przebija już pół 500 tys. To jednak nie koniec - późniejsza droga medyka to specjalizacja w ramach rezydentury, podczas której młody lekarz już pracuje, odprowadza składki i dalej się szkoli. Sprawdzamy,