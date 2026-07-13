Lekarz: pracowałem ponad 500 godz. miesięcznie. Zarobki? "Sky is the limit"
Mój rekord? 519 godzin w jednym miesiącu mówi młody lekarz rodzinny, zapytany o to, ile lekarze mogą (i chcą) dyżurować. Sky is the limit dodaje.hooligan166
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Komentarze (25)
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Dla wykopków 8 godzin w kołchozie to jest dużo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ciekaw jestem gdzie neurolog który jechał do mojej dziewczyny na SOR z innego miasta policzył sobie prace. W jednym, w drugim, czy ma płacone za dyżur w obu placówkach jednocześnie. Nie wiem, choć się domyślam.
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