Dyżury na zasadzie lekarz jest c--j wie gdzie, nie wiadomo w jakim mieście i w jakiej strefie czasowej ale to i tak nie szkodzi bo zabronione jest w ogóle wzywanie lekarzy przez personel szpitala. A jak śmieciu domagasz się lekarza to zawsze można powiedzieć, że operuje i śmieciu nie zawracaj głowy. Tymczasem on przyjmuje masowo pacjentów prywatnie w kilku miastach jednocześnie.