Większość osób nie przeczytała artykułu bo jest długi i po angielsku. Tam jest wytłumaczone. W systemie amerykańskim operatorzy karetek pobierają opłatę tylko za przejazd z pacjentem. Czas gotowości karetki i załogi nikogo nie obchodzi a kosztuje dużo.

Dodatkowo jest obowiązek ratowania każdego. W tym nieubezpieczonych albo biedaków którzy nigdy nie zapłacą rachunku.

Czyli jeśli mają delikwenta od którego potrafią ściągnąć pieniądze, płaci on za czas oczekiwania karetki oraz za tych którzy nie Pokaż całość