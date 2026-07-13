Amerykańska służba zdrowia - rachunek ba 12 tys. USD za przejazd ambulansem
Dowiedział się, że przejazd karetką będzie go kosztował 12 873 dolarów: 737 dolarów za przejechane mile, 314 dolarów za monitorowanie pracy serca w trakcie podróży, 151 dolarów za kontrolę infekcji i 11 670 dolarów jako stawka podstawowa.Eldritch2077
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Komentarze (85)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Hatzalah
Dodatkowo jest obowiązek ratowania każdego. W tym nieubezpieczonych albo biedaków którzy nigdy nie zapłacą rachunku.
Czyli jeśli mają delikwenta od którego potrafią ściągnąć pieniądze, płaci on za czas oczekiwania karetki oraz za tych którzy nie
A naprawdę najbliżej wolnego rynku w tym temacie są kraje rozwijające się typu Armenia czy Kambodża
Zrobię TLDR:
1. Ambulanse powinny działać jako instrument finansowy typu opcja. Tak samo jak ubezpieczenia. Bo nigdy nie wiadomo kiedy będzie Ci potrzebny.
2. W USA ambulanse były inicjalnie prowadzone przez firmy pogrzebowe (xD) i rozliczane razem z rachunkiem za szpitalne usługi. Przejazd był tani, bo to po prostu przewóz ludzi.
3. Rządowe programy ubezpieczeń Medicare i Medicaid
Taki los nam gotują.
Po wypadku samochodowym w Nowym Jorku poszkodowany ostatnimi silami, prosi zebranych gapiów, nie wzywajcie tylko karetki, ja taksówka sobie do domu pojadę.