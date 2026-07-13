Wrze po nowych doniesieniach ws. szpitala. Jest komunikat prokuratury
"Na ujawnionym przez technika sprzęcie nie odnaleziono żadnych nagrań" - informuje Prokuratura Okręgowa w Warszawie, odnosząc się do udostępnionych przez Kanał Zero nagrań z prosektorium Szpitala Południowego. Jak dodano, sam technik został już przesłuchany w charakterze świadkafreedomseeker
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Komentarze (15)
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Druga opcja to przeciąganie i rozwadnianie...
to moze warto ich zapytac skad maja nagrania i zweryfikowac je pod katem sztucznej preparacji chocby ale nie tylko synthid. dziennikarz tez moze byc swiadkiem naprawde ;)