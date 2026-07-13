Z każdego 100zł zapłaconego na na NFZ, 120zł idzie na konowałów, na leczenie nie starcza, brakujące 20zł szpitale biorą na kredyt - taka jest prawidłowa odpowiedź.



Konowały kompletnie odleciały z wypłatami i to trzeba w końcu utemperować, a jak rząd nie potrafi tego zrobić to niech poda się do dymisji i wybierzemy kogoś kto zrobi z tym porządek. Grube miliony, a w skali lat miliardy poszły na konowałów, a leczyć doraźnie i Pokaż całość