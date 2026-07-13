Z każdej 100 zł zapłaconej składki tylko 17 zł idzie na leczenie
I to się nazywa prawdziwa reforma zdrowia. 83% składki na NFZ idzie na pensje dla medyków. 17 % na twoje i moje leczeniefreedomseeker
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I to się nazywa prawdziwa reforma zdrowia. 83% składki na NFZ idzie na pensje dla medyków. 17 % na twoje i moje leczeniefreedomseeker
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Komentarze (89)
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Konowały kompletnie odleciały z wypłatami i to trzeba w końcu utemperować, a jak rząd nie potrafi tego zrobić to niech poda się do dymisji i wybierzemy kogoś kto zrobi z tym porządek. Grube miliony, a w skali lat miliardy poszły na konowałów, a leczyć doraźnie i
Warto dodac że orędowniczką ciągłego dosypywania kasy do NFZ była posłanka i kandydat na prezydenta RP, Magdalena Biejat.
Córka lekarzy ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@Makarow No kto by się spodziewał. Ostatnio
@duble2: na miliardy. Pis kradł i oszukiwał na miliardy. I nikt nie poszedł siedzieć