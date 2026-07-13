TL;DR:

Deweloper (Mioga Investment, pod szyldem Archicomu) wrzucił 14 betonowych bloków na skrzyżowanie ulic Dytmara, Stańczyka i Zapolskiej w Krakowie.

Cwane zagranie: odczekali cichutko 2 tygodnie od uzyskania pozwolenia na budowę, żeby nikt nie mógł złożyć odwołania (nie uznali nas za stronę) i z dnia na dzień zablokowali drogę.

Totalny paraliż. Zrobiono prowizoryczne, skrajnie wąskie "wahadło". Wóz straży pożarnej w razie wypadku po prostu tam nie wjedzie.

Urzędy umywają ręce. Zostawiam Wam numery KW i dowody. Liczę na Wykop Efekt!

Artykuł w Gazecie Krakowskiej

Cześć Mirki i Mirabelki!

Zawsze myślałem, że takie patologiczne akcje z deweloperami to domena internetowych afer, które dzieją się gdzieś daleko. Dzisiaj mam ten beton dosłownie pod własnym domem. Piszę tu, bo instytucje rozkładają ręce (wiadomo, "sprawy cywilne", "proszę iść do sądu"), a bez presji i nagłośnienia zostaniemy z tym problemem na lata.

Firma Mioga Investment Sp. z o.o. dostała pozwolenie na budowę (nr 480/6740.1/2026) 12 czerwca 2026. Jak to rozegrali? Przeczekali równe dwa tygodnie. Dali czasowi na uprawomocnienie się decyzji minąć w ciszy, żeby nikt z mieszkańców przypadkiem nie zdążył zaprotestować. A potem wjechał ciężki sprzęt i na jedynej drodze dojazdowej wylądowało 14 wielkich betonowych zapór.

Zrobili tam takie "wahadło", że krew człowieka zalewa. Codziennie próbuję się tamtędy przecisnąć moją Sienną i jazda tym vanem przez ich betonowe gardło to jest gra na milimetry. Korki, nerwy, zablokowany wyjazd z bloków, biurowca i pobliskich działek. Ale pal licho zarysowany lakier czy spóźnienie do pracy. Tu chodzi o coś znacznie gorszego.

Mam trzy córki i od kilku dni cały czas z tyłu głowy siedzi mi jedna myśl: co się stanie, jeśli, odpukać, będzie potrzebna karetka? Wóz straży pożarnej na 100% przez te zapory nie przejedzie. Zostaniemy odcięci, bo deweloper poszedł po kosztach na organizacji placu budowy i ma w nosie bezpieczeństwo mieszkańców. To jest igranie z życiem.

W galerii wrzucam zdjęcia z miejsca, mapy pokazujące zablokowane "wąskie gardło" i screeny z KW oraz kilka zdjęć blokady: https://photos.app.goo.gl/yiPbYrL1oRrcKgMe8

Dorzucam też numery Ksiąg Wieczystych, żebyście mogli sami zweryfikować ten absurd na ekw.ms.gov.pl:

KW dla nieruchomości z budynkami: KR1P/00549190/3

KW dla odcinka z drogą: KR1P/00059096/2