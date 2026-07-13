Amelia potrzebuje pomocy przez błąd lekarski przy porodzie
Poród trwał 14 godzin zanim lekarze zdecydowali się na cesarskie cięcie. Przez niedotlenienie Amelia wymaga teraz leczenia i rehabilitacji. Sprawa sądowa z lekarzem konowałem jest w toku. Tak właśnie wygląda codzienność handlarzy zdrowiem.krzysiek-wr
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Komentarze (18)
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@juda-goldbergstein:
Nie to nie jest typowy lekarz, twoja opinia jest krzywdząca. Jednakże zajrzymy do szpitala Wrocław Brochów i zobaczymy co się tam
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