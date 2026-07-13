To jest najgorsze, bo nie pociągniesz go do odpowiedzialności. Sprawa się będzie tylko ciągnąć, a dziecko i rodzicie cierpią przez resztę swojego życia. Skoro lekarze dostają takie ogromne pieniądze to niech do k---y nędzy z ich ubezpieczeń oraz majątku pokrywają swoje błędy.