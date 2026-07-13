Ktokolwiek, kto oczekuje, że prokuratura zarządzana przez partię, której wysoko postawieni politycy są odpowiedzialni za patologię w szpitalu, rozliczy uczciwie ta patologię, to życzę powodzenia w oczekiwaniu. Oni nie mogą od 3 lat rozliczyć Pisowców, którzy ponoć kradli jak szaleni, a co dopiero mówić o własnej partii. Ja na ich miejscu olalbym i zaczął ciągnąć pod siebie wszędzie gdzie się da - i tak nikt im nic nie zrobi, poparcie i tak Pokaż całość