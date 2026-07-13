Kompromitacja Prokuratury w Warszawie w sprawie Szpitala Południowego
Prokuratura warszawska wydała kuriozalny komunikat w/s Szpitala Południowego. Ustalenia przeczą znanym faktom i wszystko wygląda na zamiatanie afery. Znów pomagają władzom Warszawy?eMWu12
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Komentarze (15)
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@bropek: Prokuratura jak za PiS jest kontrolowana przez ministra sprawiedliwości. W normalnym państwie byłaby przynajmniej częściowo niezależna.
Urwa Urwie łba nie urwie ¯\(ツ)/¯