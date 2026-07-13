A może im darmo oddać?



Była kiedyś sytuacja w której mieszkańcy podobnej inwestycji mieli płacić czynsz, opłaty oraz ratę lecz po konkurencyjnych warunkach niż Banki i tym sposobem dostawali prawo wykupu, a mieszkańcy którzy płacili sam czynsz i opłaty, takiej możliwości nie posiadali, no i zaczęła się wojna że ci co płacili więcej zostali oszukani, bo oni sądzili że darmo dostaną.



Mieszkania komunalne nie powinny być wykupowane, no chyba że po cenach Pokaż całość