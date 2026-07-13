Nabici w Mieszkanie Plus. To osiedle miało być wizytówką programu PiS
Na początku usłyszeli, że kupią mieszkania po kosztach budowy. Ostatecznie zaproponowano im wykup po stawkach rynkowych,starnak
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Na początku usłyszeli, że kupią mieszkania po kosztach budowy. Ostatecznie zaproponowano im wykup po stawkach rynkowych,starnak
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Komentarze (22)
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Dla ułatwienia z góry można odrzucić wszystko co ma w nazwie polski, narodowy, niepodległy, patriotyczny, solidarny, sprawiedliwy lub plus.
Tylko że gdzieś te pieniądze są i pracują.
Przy takiej stawce, na ponad 100 lokali to niezła sumka się uzbiera. Pytanie tylko na co by poszły te pieniądze jak domy są nowe i na gwarancji ;)
podobnie masz w gminach na podkarpaciu
a wyżej napisane:
Była kiedyś sytuacja w której mieszkańcy podobnej inwestycji mieli płacić czynsz, opłaty oraz ratę lecz po konkurencyjnych warunkach niż Banki i tym sposobem dostawali prawo wykupu, a mieszkańcy którzy płacili sam czynsz i opłaty, takiej możliwości nie posiadali, no i zaczęła się wojna że ci co płacili więcej zostali oszukani, bo oni sądzili że darmo dostaną.
Mieszkania komunalne nie powinny być wykupowane, no chyba że po cenach
i w ogóle PO oszukało powodzian!!!!
@Chris_Karczynski: Na obecnym rynku nie ma konkurencji z prawdziwego zdarzenia przez co ceny wynajmu jak i kupna są często abstrakcyjne.