Parodia ochrony w toruńskich wodociągach. Mięśniak mnie zastrasza! Wzywa policję
Główna ulica w Toruniu i pełno zakazów. Wyskakują do mnie ochroniarze, jeden chce skonfiskowania mi sprzętów a drugi - mięśniak w spodenkach, w butach załażonych jak laczki, bez legitymacji, bez przedstawienia się oczekuje spełniania życzeń, ale to jednak koncert życzeń nie jest. Będąc prawnym ignorelemel90
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Komentarze (10)
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Ten telefon "do pzyjaciela" pewnie brzmiał "zawijajcie się jak najszybciej". Ale i tak szacun dla Policji za profesjonalną postawę.
Możliwe, że prawo się zmieniło i nie ma zakazu...
No, ale to jest intencjonalne.
Możesz mi stać pod domem, fotografować dom, nie łamiesz prawa... ale będzie konflikt
Content polega na szukaniu konfliktów, gorzej niż samochodoza