Myszka zapomniala o ujeciu w grafiku dnia nog. Ponadto powinien go zbadac lekarz i jakis fachowiec sprawdzic jego plan treningowy. Wyraznie widac, ze uprawiajac cwiczenia z ciezarami robi sobie krzywde.Przerosnieta gora w stosunku do dolu i silne garbienie sie. Z reszta drugi pan tez ma wyrazne problemy z kregoslupem. Brawo dla policjantow za szybkie wyjasnienie sprawy.