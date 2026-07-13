Prokurator żąda najwyższej kary. Koniec procesu Łukasza Żaka
Sprawca tragicznego wypadku w Warszawie czeka już tylko na wyrok. Dziś przed sądem wygłoszono mowy końcowe. Prokurator zażądał najwyższej kary więzienia i długiego okresu, po którym Łukasz Żak mógłby starać się o warunkowe zwolnienieEdonKetin
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Komentarze (29)
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Oba te odpady ludzkie powinny iść na dożywocie, w ich przypadku nie ma nawet cienia szans na skuteczną resocjalizację.
Gość całym swoim życiorysem udowadnia, że nie nadaje się do życia w społeczeństwie. Jest zagrożeniem dla innych ludzi.
Polskie więzienia i resocjalizacja xD
Ale trzeba przyznać, że tej gadzinie nie pomógłby nawet pobyt w skandynawskim więzieniu gdzie naprawdę starają się ludzi resocjalizować. Wszystko wskazuje, że facet jest psychopatą - całkowity brak ludzkich odruchów takich jak empatia czy chociaż minimalne poczucie winy. Więzienie niczego go nie nauczy,