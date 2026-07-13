Najgorsze jest to, że ten typ jest strasznie tępy, z IQ ameby a w więzieniu, można założyć, że będzie się bawić lepiej niż na wolności, w dodatku za naszą kasę. Zaraz pójdzie wniosek, że mu tam źle, że ma PS4 a nie PS5 pro i się biedak nudzi. Powinni go na stałe zamknąć w izolatce i zapewnić podstawowe warunki takie jak sracz i byle jedzenie, tak żeby debil był tam sam ze Pokaż całość