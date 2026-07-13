Ja widzę to tak, że będzie ograniczenie stawek ale nie będzie obejmowało spółek, tzn. spółki będą "poza systemem".

Nastąpi odpływ pracowników z publicznych na rzecz "szpitali spółek", w którym będą mogli proponować wyższe stawki.

Cyk. Prywatyzacja ochrony zdrowia.

Do tego dąży ten rząd... kto na tym skorzysta? Luxmedy, Medicovery i inne medyczne biedronki.

Czy pacjentowi będzie lepiej... a skąd.

Wspomnicie moje słowa, to jest droga do prywatyzacji ochrony zdrowia przez kreowanie wroga, Pokaż całość