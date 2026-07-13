Minister zdrowia nie ustępuje. Limit stawek dla lekarzy zostanie utrzymany.
Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała, że resort nie wycofa się z planu wprowadzenia maksymalnej stawki 240 zł za godzinę dla lekarzy pracujących na kontraktach. Jej zdaniem to odpowiedź na przypadki bardzo wysokich wynagrodzeń finansowanych z publicznych.kolicuch
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Komentarze (14)
najlepsze
Ta stawka i tak jest za wysoka i powinna byc roznicowana wedlug stazu bo i tak ta sa za wysokie zarobki w skali europy
Jak żyć panie premierze? Wyjechać z kraju czy zmienić pracę i wziąć kredyt??
Kurde niech sie cieszą ze nie prześwietlają teraz wszycykich ich dyżurów na których nie byli i do wizienia nie idą! A konowaly z pocalowaniem ręki powinny mieć 60zl/h
@Let_Me_2_Be: Bo się już zdążyli przyzwyczaić
Mają gnoje monopol i tyle. Jak by minister ogłosiła zwiększenie sztucznych limitów na studia albo ich likwidacja i przyjmujemy tyle ile damy radę to by było coś.
Nastąpi odpływ pracowników z publicznych na rzecz "szpitali spółek", w którym będą mogli proponować wyższe stawki.
Cyk. Prywatyzacja ochrony zdrowia.
Do tego dąży ten rząd... kto na tym skorzysta? Luxmedy, Medicovery i inne medyczne biedronki.
Czy pacjentowi będzie lepiej... a skąd.
Wspomnicie moje słowa, to jest droga do prywatyzacji ochrony zdrowia przez kreowanie wroga,
- pozorowanie pracy, czyli wynagrodzenia za nieprzepracowane godziny/dni, dyżury,
- pozorowanie pracy równolegle w kilku placówkach.