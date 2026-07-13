Izraelski żołnierz zastrzelił pracownika World Central Kitchen
Kolejny dobry chlopaka podzielił los Damiana Sobolatrtrtrtrtr
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Kolejny dobry chlopaka podzielił los Damiana Sobolatrtrtrtrtr
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Komentarze (27)
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Wenezuela ma to wpisane w konstytucję. Przez jakiś czas działało. Tzn. dopóki nie rozkradziono wszystkiego co było w marketach
@bossssob: celna rozkmina wykopka. To przez ten zapis w konstytucji Wenezuela upadła.
@bossssob: jak na razie to ja jestem parobkiem dla elity amerykańksiej i izraelskiej i za darmo dostarczam im dane wywiadocze jak sterować społeczeństwem. I to
Komentarz usunięty przez moderatora
damian sobol też jechał w konwoju ONZ z flagami na dachach. izraelskie myśliwce urządziły sobie polowanie z nagonką po kolei eliminując kolejne pojazdy aż wszyscy jechali jedynym ocalałym. wtedy ich zabili bezpośrednim trafieniem. doskonale wiedzieli do kogo strzelają. winnych i ukaranych oczywiście brak, bo naród wybrany jest bezkarny
Komentarz usunięty przez moderatora
Palestyński spam. Wszystko się dzieje według świadków, dowodów nigdy nie ma. Ale kolejny raport ONZ dla pelikanów już się piecze.
pooglądaj sobie spam
World Central Kitchen powinna staranniej dobierać pracowników.