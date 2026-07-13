Brawa dla Was! Tak Polacy dziękowali medykom
Pamiętacie? Z Okazji Światowego Dnia Zdrowia w 2020 roku o godz. 13 Polacy wspólnie bili brawo, aby podziękować lekarzom.artOFkurier
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Pamiętacie? Z Okazji Światowego Dnia Zdrowia w 2020 roku o godz. 13 Polacy wspólnie bili brawo, aby podziękować lekarzom.artOFkurier
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Komentarze (28)
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ta planeta jest pełna świrów
xD
Jak to szło? Jak wymrze stare pokolenie z PRLu z wypranymi mózgami to będzie lepiej? ( ͡° ͜ʖ ͡°)