Szymczyk miał stanąć przed sądem. Sprawa przełożona dziesiąty raz
W poniedziałek były szef policji gen. Jarosław Szymczyk miał stanąć przed sądem w związku z incydentem z granatnikiem w Komendzie Głównej Policji. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", rozprawa została przełożona po raz dziesiąty.KapitanTorpedal
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Komentarze (22)
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xd
Dziwnie piszą o pijakach w miejscu pracy, którzy nielegalną ciężką bronią rozwalili komendę.
To jakiś nowy synonim?
Komentarz usunięty przez moderatora
W ogóle wyobraźcie sobie, żeby zwykłemu kowalskiemu tak przenosić rozprawy, akurat...