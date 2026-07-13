są zakazy prowadzenia pojazdów, rekordzista miał chyba 36 zakazów, a pan szymczyk może sie pochwalić dziesięcioma przełożeniami rozpawy.w tym tempie za ok 6-7 lat dojdzie do pierwszej - a wtedy sędzia przyklepie przedawnienie. a wszystko za nasze pieniądze kochani.Można wysadzać komisariaty których odbudowa kosztuje 2 miliony zł i nie ponieść z tego tytułu żadnych konsekwencji? a oczywiście że w tym kukoldo-mafijnym kraju można, jak najbardziej, jeszcze jak