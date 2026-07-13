Pokaż całość

Ale jedno nie wyklucza drugiego. Nie można reklamować nie oznaczając treści jako reklamowe, a właśnie to robią takie kanały, gdzie pokazują niby grę, a co min p------ą: kup batona, kup najpój!Równie dobrze mozna powiedzieć, że dzieci powinny mieć prawo kupować a-----l i p-------y, BO TO RODZICE muszą tak wychowac, by nie kupiły.Ale to tak nie działa, rodzice NIE mają 100% kontroli nad dzieckiem, bo nie sa z nimi