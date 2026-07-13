UOKiK bierze pod lupę popularnych influencerów gamingowych.
Prezes UOKiK wszczął postępowania wobec influencerów prowadzących popularne kanały, m.im. WojanGames oraz Palion Games, których odbiorcami są głównie dzieci. Agresywny sposób promocji może naruszać przepisy chroniące najmłodszych konsumentów.ArnoldZboczek
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Komentarze (9)
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ja to bym chciał zobaczyć, czy ktoś w tym kraju potrafi wszcząć jakieś postępowanie wobec mafii kitlarskiej
https://www.bizraport.pl/krs/0000933831/wojan-group-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia
Ale jedno nie wyklucza drugiego. Nie można reklamować nie oznaczając treści jako reklamowe, a właśnie to robią takie kanały, gdzie pokazują niby grę, a co min p------ą: kup batona, kup najpój!
Równie dobrze mozna powiedzieć, że dzieci powinny mieć prawo kupować a-----l i p-------y, BO TO RODZICE muszą tak wychowac, by nie kupiły.
Ale to tak nie działa, rodzice NIE mają 100% kontroli nad dzieckiem, bo nie sa z nimi
literal whos