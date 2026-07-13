Koniec pracy w upały. Wolne obowiązkowe powyżej 35 stopni
Już to widzę oczami wyobraźni jak nasze wspaniałe Januszexy będą się do tych przepisów stosować. Kolejne martwe przepisy.karol1011
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Już to widzę oczami wyobraźni jak nasze wspaniałe Januszexy będą się do tych przepisów stosować. Kolejne martwe przepisy.karol1011
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Komentarze (67)
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A tak na serio, to ta idiotka powinna dostać dożywotni zakaz pracy w instytucjach publicznych...
przecież kto to widział żeby 4 dni w tygodniu pracować
W tych strasznych "Januszexach" to z czego zostaną pensje wypłacone, z powietrza?
.... a sorki, zapomniałem, to przepis dla strasznie przepracowanych biurw, pociotków z politycznego nadania co siedzą w klimatyzowanym urzędzie:)!
Uwielbiam Wykop
Współczesne prawactwo jest chyba najgłupszą i najbardziej p----------ą grupą społeczną w historii.
Gdybym ich zidiocenia nie widział na własne oczy, to bym nie uwierzył że w ogóle da się być aż tak głupim. Dotyczy to całego prawactwa z komentarzami w tym znalezisku włącznie.
No nie wiem, np takiego debilizmu nie widziałem nigdzie poza prawctwem.
Tak jak na południu. Sjesta na najgorętsze godziny, praca od samego rana lub wieczorem. Dniówka będzie się zgadzać ale zarówno biznes jak i pracownicy będą musieli być bardziej elastyczni.