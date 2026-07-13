powyżej 25 stopni na zewnątrz mają być wprowadzane systemy obniżania temperatury. jak pani minister wyobraża sobie montaż klimatyzacji na stanowisku pracy przy budowie drogi? Albo na każdej innej budowie. 25 stopni wcale nie jest dużo i mamy wiele takich dni w ciągu roku (wg googla 30-50 w ciągu roku). Jak zabierzemy budowlańcom 2 miesiące latem, to opóźnienia będą ogromne.