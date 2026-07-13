Zarobki to jest jedno, ale drugi to jest rozliczenie tego co się działo do tej pory. Nie może być tak, ze konowały kradną pieniądze z NFZ udając, że są na 4 dyżurach na raz i pracując 72h na dobę! Wszystkie kontrakty powinny być sprawdzone, a złodzieje osądzeni i rozliczeni, a skradzione pieniądze powinny wrócić do budżetu państwa.



Konowały okradały każdego z nas, wprowadzili 9% składkę zdrowotną, którą każdy z nas płaci, a Pokaż całość