Petycja w sprawie publicznego rejestru zarobków lekarzy
Dzisiaj nawet rząd nie wie ile zarabia lekarz ze wszystkich źródeł i w ilu placówkach pracuje jednocześnie. Petycja o publiczny rejestr wynagrodzeń lekarzy może to zmienić! Tylko tak uzdrowimy OZ. To NIE zbiórka podpisów, to realna petycja wielokrotna na którą Ministerstwo MUSI odpowiedzieć!zarobkilekarzy
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Komentarze (42)
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Siła petycji wielokrotnej to liczba - jedna petycja to sygnał, tysiące identycznych w tej samej sprawie to fakt, którego nie da się przemilczeć!
Lewica oczywiscie rzuci sie w dzikiej obronie złodziei. Już wczoraj tu pisali, że wrzucanie artykulow o tym jak lekarze mordowali w obozach to nagonka i ludzie na złość nie beda chodzić do lekarza.
Cel jest jeden - apolityczna, ponadpartyjna jedność aby zmienić system. Petycja to pierwszy i najważniejszy krok.
Jawność zarobków wywoła lawinę.
Covid w liczbach: https://zarobkilekarzy.pl/analizy/covid-pieniadz-publiczny/
a) sytuacja jest cudowna, lekarzy jest za dużo, tylko pieniędzy za mało
b) nie da się nic zrobić, trzeba dorzucić pieniędzy
c) lekarzom się po prostu należy, płacimy im za mało
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Konowały okradały każdego z nas, wprowadzili 9% składkę zdrowotną, którą każdy z nas płaci, a
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