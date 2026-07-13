Troche tak i troche nie bo odliczając czynniki rakotwórcze wynikające z obecnego stylu życia to spora część raków będzie dotyczyć ludzi w podeszłym wieku bo zwyczajnie nic innego wcześniej ich nie zabiło z racji ogólnego poziomu medycyny.



Starzenie sie zmniejsza możliwości reprodukcyjne komórek, co zwiększa ryzyko mutacji co z kolei jest w zasadzie bezpośrednią przyczyna powstawania nowotworów. Więc statystycznie gdyby każdy żył po te 120 lat odliczając niewydolności organów, jakieś tętniaki i Pokaż całość