W świat uderzy gigantyczna fala zachorowań na raka. Dramatyczny raport WHO
Co piąty człowiek zachoruje na raka, a aż 92 proc. ludzi na całym świecie odczuje skutki nowotworu osobiście lub w rodziniemaniek-stary666
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Co piąty człowiek zachoruje na raka, a aż 92 proc. ludzi na całym świecie odczuje skutki nowotworu osobiście lub w rodziniemaniek-stary666
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Komentarze (79)
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ps.no to szkoda,że b--ń na osobiste odejście jest niedostępna.
jak co piąty umiera na raczysko, to trudno żeby te pozostałe 90% nie miało z tym styczności
no ale uj, śmiercionki xD
@mirabelka2137: Co za stek bzdur. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dłuższe życie = większa szansa na mutację.
Ludzie z pokolenia na pokolenie są coraz wyzsi lub grubsi = więcej komórek to wieksza szansa na mutacje.
Jak jaskiniowiec umarł w wieku lat 20 z glodu lub na infekcje to nie bylo nowotworów ¯\(ツ)/¯
Dodajmy dobrego wysoko przetworzona żywność, brak ruchu, powszechniejszą otyłość, skażenie srodowiska (woda, powietrze, żywność), u----i (p-------y i a-----l), to czego się spodziewać?
Starzenie sie zmniejsza możliwości reprodukcyjne komórek, co zwiększa ryzyko mutacji co z kolei jest w zasadzie bezpośrednią przyczyna powstawania nowotworów. Więc statystycznie gdyby każdy żył po te 120 lat odliczając niewydolności organów, jakieś tętniaki i
@motospamer: A nie jest?
@Grymas1000lecia: @R0bert- to nie jest łapanie za słówka. Mówię tylko, że zdrowe żywienie to nie wiedza tajemna. Z tamtego posta wynika jakby wszyscy wszystkim kazali kupować i jeść wyłącznie szitex. Jeśli tylko takie treści komuś się wyświetlają, jakiś Pato InstaPopek każe w dvpie maczać czopek i to zajadać to miejsce widza jest właśnie
Serwis w ktym mozna znaleźć tylko dwa rodzaje artykułów: clickbajty lub artykuły reklamowe. Miejmy jakieś resztki godności.
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