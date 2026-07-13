Zakaz konkurencji i wszelkie inne zakazy to po prostu usługa którą świadczy pracownik a to podwyższa koszty zatrudnienia? Z jednej strony jest płacz że zarobki za wysokie a z drugiej że pracodawca mógłby pracownikowi płacić więcej za to, żeby w wolnym czasie chlał albo leżał na kanapie zamiast pracować :D



No to na pewno by pomogło. Gdy podczas deficytu pracowników płacisz tym którzy chcą pracować - żeby nic nie robili :D