Zarobki lekarzy w Krakowie. Rekordowe wynagrodzenie i brak zakazu konkurencji
Szpital Żeromskiego i szpital Narutowicza podają zarobki lekarzy. Szału nie ma - rekordzista zarabia 84,6 tys. zł - ale nie ma też zakazu konkurencji.potspodpach
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Komentarze (9)
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W 2026 miał 120 MLN długu i dostał 35 mln pożyczki nie dawno :) + kolejne 10mln
mój ulubiony
@Wellmen:
dlatego chcą zbierać po pesel bo to stary trik lekarski.
Ile Pan zarabia? 80 000zł/m-c
No, w sumie sporo ale wybitny specjalista więc
No to na pewno by pomogło. Gdy podczas deficytu pracowników płacisz tym którzy chcą pracować - żeby nic nie robili :D
Tego jeszcze nie grali.