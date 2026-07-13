Polska nie ustąpi ws. Ukrainy. Rząd odrzuca apel Brukseli.
Polska nie zamierza obecnie znieść jednostronnego zakazu importu wybranych produktów rolnych z Ukrainy. Decyzja wynika z sytuacji na krajowym rynku. Ukraina uzyskała dostęp do unijnego rynku, nie będąc zobowiązaną do spełnienia takich samych standardów, jakie obowiązują polskich producentów.Zbychu222
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Komentarze (7)
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To jest klucz do zrozumienia dlaczego wyskoczyli z UPA - nie chcą wejść do UE tylko mieć wolny rynek, bez wolnego przepływu ludzi, bez integracji i bez spełniania tych samych norm. Na to grają.