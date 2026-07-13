Ta sytuacja to przedsmak tego, jak trudne będą negocjacje członkowskie Ukrainy z UE. Ukraiński sektor rolniczy, oparty na gigantycznych czarnoziemach i wielkich holdingach, jest w stanie zdominować europejski rynek. Bez wprowadzenia okresów przejściowych, kontyngentów lub bezwzględnego wyrównania standardów produkcyjnych, integracja ta doprowadzi do potężnych tarć strukturalnych we wszystkich krajach granicznych UE.