5 DJP to jest trochę ponad 1000 kur, więc śmiesznie brzmi, że to na użytek własny co najwyżej.



Ale cały proces i zachowanie urzędu gminy to jakaś parodia. Wykop, może się jakoś szerzej rozniesie i ktoś im wytłumaczy, że "sypialnia Białegostoku" to jest 1/2/3 kilometry od miasta, a nie 13. Są Ignatki, Klepacze, Olmonty, Izabelin, Księżyno itd. Juchnowiec Dolny jest tak samo blisko miasta jak Zabłudów.