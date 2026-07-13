Kochani! Wejdźcie sobie na pacjent.gov.pl i sprawdźcie czy to co tam macie wpisane w historii leczenia pokrywa się z rzeczywistością.
Ja np. poszedłem ostatnio na zwykłe badanie krwi, a mam wpisane badania, które się nie odbyły! Na ten moment upomniałem się o wyniki w jednostce, która je rzekomo wykonywała. Oczywiście takich nie będzie bo to specyficzne badania i był pamiętał, że robiono mi akurat takie rzeczy. Jak się dowiem co mają mi do zakomunikowania w tej sprawie to będę działał dalej.
Wam też to polecam z całego serca bo być może to tylko mało znaczący incydent i tylko mi się przytrafił, ale kto wie? Może oni nam wpisują co bądź tylko żeby wyciągnąć więcej pieniędzy? Jak nie sprawdzimy to się nie dowiemy!
Inne narodowości ubezpieczone w NFZ pewnie mają tam większe kwiatki bo gdybym ja miał oszukiwać to właśnie najbardziej te osoby, które mają najmniejsze szanse to sprawdzić, a nawet jeśli to mają to gdzieś bo nie są płatnikami netto.
Logowanie jest dość proste. Dajcie znać!
Komentarze (32)
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Zeszmacić się za 11 zł na rok na pacjencie, to tylko lekarze potrafią.
Obowiązek jest tam wpisywać wszystko. Miałem sporo wizyt prywatnych i wszystko wpisane.
Źle jak nie wpisują.