Kochani! Wejdźcie sobie na pacjent.gov.pl i sprawdźcie czy to co tam macie wpisane w historii leczenia pokrywa się z rzeczywistością.

Ja np. poszedłem ostatnio na zwykłe badanie krwi, a mam wpisane badania, które się nie odbyły! Na ten moment upomniałem się o wyniki w jednostce, która je rzekomo wykonywała. Oczywiście takich nie będzie bo to specyficzne badania i był pamiętał, że robiono mi akurat takie rzeczy. Jak się dowiem co mają mi do zakomunikowania w tej sprawie to będę działał dalej.

Wam też to polecam z całego serca bo być może to tylko mało znaczący incydent i tylko mi się przytrafił, ale kto wie? Może oni nam wpisują co bądź tylko żeby wyciągnąć więcej pieniędzy? Jak nie sprawdzimy to się nie dowiemy!



Inne narodowości ubezpieczone w NFZ pewnie mają tam większe kwiatki bo gdybym ja miał oszukiwać to właśnie najbardziej te osoby, które mają najmniejsze szanse to sprawdzić, a nawet jeśli to mają to gdzieś bo nie są płatnikami netto.

