Nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Jest lokalizacja
To w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier.kubaowo
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To w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier.kubaowo
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Komentarze (37)
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@ukradlem_ksiezyc: Dla tego komentarza tu wszedłem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Np, Śląsk, Małopolska, Wielkopolska, lub Pomorze itd, a nie pchać kolejną dojną krowę do już pełnej zagrody. Należy decentralizowac Polskę, póki jeszcze istnieje poza Big 5.
@svenHan: ponoć Katowice mocno starały się o tą lokalizację ale jak zawsze liczy się tylko Warszawa
Co tam Izera Morawieckiego. Tusk będzie budował rakiety kosmiczne! XD I kto jest teraz debeściak? XD XD Mają rozmach...., ale wstydu to nie mają za grosz.