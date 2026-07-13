Fatalnie wybrana lokalizacja. Instytucja niezwiązana ,przynajmniej teoretycznie z polityką , powinna się znaleźć poza stolicą i wzmocnić naukowo i rozwojowo inny region Polski.

Np, Śląsk, Małopolska, Wielkopolska, lub Pomorze itd, a nie pchać kolejną dojną krowę do już pełnej zagrody. Należy decentralizowac Polskę, póki jeszcze istnieje poza Big 5.