Warszawa traci na systemie kaucyjnym. To może być dopiero początek
Warszawa z powodu systemu kaucyjnego traci nawet 20 mln złotych rocznie dowiedział się reporter Polskiego Radia RDC. Z wyliczeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania wynika, że obecnie sortuje się około 50 proc. mniej plastikowych butelek, a to przekłada się na mniejsze przychody z recyklingu.kubaowo
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Komentarze (48)
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Przynajmniej Chińczycy im tu nie robią konkurencji
@heniek_8:
Ziobro zdziwienia.
@Nord200: Być może nie są świadomi jak ten system działa. Niektórzy naprawdę myślą, że oddając swoje opakowania generują zysk. Ostatnio spotkałem szczęśliwego sąsiada, który się chwalił, że zarobił 50zł za puszki. Od razu mu wyjaśniłem, że to nie jest zarobek tylko zwrot kaucji, którą wcześniej zapłacił a tak naprawdę to przy okazji go okradli z surowca bo te puszki
A Warszawa, czy inne miasta, po prostu sobie te straty odbiją zwiększając opłaty za odbiór śmieci, więc finalnie za ten cały cyrk płaci obywatel.
Nie dość, że musi dodać do produktu, który kupił (co prawda
To jeszcze będzie wyższa cena za śmieci w mieście, bo lokalni zarządcy gospodarką komunalną po prostu nie zzarobią na sprzedaży plastiku.