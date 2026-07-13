Te lemingi sa tak głupie, że na myśl o tym, że sa wykorzystywane dostaja orgazmu. Butelkomat to jest taki ateistyczny konfesjonał. To tam ateista spowiada sie z grzechu pierworodnego - śladu węglowego i bycia złym czlowiekiem przesladujacym przyrodę. Oni sa jakoŝ dziwne podnieceni tym frajerskim staniem i wrzucaniem butelek.