Dlatego kagańce są ważniejsze od smyczy. Ze smyczy pies może się zerwać się jeśli jest w kagańcu, to co najwyżej zafunduje ci parę siniaków a nie rany szarpane. I kagańce powinny być obowiązkowe dla wszystkich ras. Poza tym to też zabezpiecza psa przed zjedzeniem jakiegoś górna z trawnika.



Niedawno przechodziłem przez park i stara baba z agresywną rasą przechodziła obok, a pies podleciał do mnie. Ok chciał powąchać tylko, ale mógł mieć Pokaż całość