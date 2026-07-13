Pies zaatakował rowerzystę w Oleśnicy. Poszkodowany trafił do szpitala! Duzers78 Duzers78 z mojaolesnica.pl dodany: 6 godz. i 16 min temu # psy# psiarze 38 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (38)
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Niedawno przechodziłem przez park i stara baba z agresywną rasą przechodziła obok, a pies podleciał do mnie. Ok chciał powąchać tylko, ale mógł mieć
@Duzers78: Tak, o tym pisałem. Ja w ogóle nie rozum iem czemy wszyscy tak się uparli na smycza, a o kagańcach prawie nikt nie wspomina.
To zdjęcie tej baby której pies do mnie podleciał. Co z tego ze na smyczy jak bez kagańca? Co ona niby zrobi jak pies się na kogoś rzuci?
dla właścicieli piesków co atakują ludzi ma być wyrok jak za napad z użyciem broni . a pies do uśpienia / mogę futrzakom śpiewać kołysanki przez snem - oczywiście za godną lekarską pensję /
Amatorzy... Opis powinien brzmieć:
Psy nie gryzą po próżnicy.