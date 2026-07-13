Martwy pacjent znaleziony w toalecie Szpitala Południowego. Szokujące nagranie
Pacjent zmarł w łazience Warszawskiego Szpitala Południowego i został odnaleziony dopiero po kilku godzinach.Pasterz30
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Pacjent zmarł w łazience Warszawskiego Szpitala Południowego i został odnaleziony dopiero po kilku godzinach.Pasterz30
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Komentarze (31)
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Jeśli było toalet kilka, gość nie umarł w takiej pozycji, że można było zobaczyć, że np nogi wystają, to mogło się zdarzyć wszędzie.
Monitoring w kiblu, żeby sprawdzić, czy nikt się nie przekręcił?
Oddelegowana pielęgniarką do pukania po sraczach "czy pacjent jeszcze żyje?"
Widzicie jakieś sensowne rozwiązania? Serio pytam.
Wiadomo, takie sytuacje sie zdarzaja, ale trzeba to bylo wziac na klate, zrobic postepowanie, wprowadzic usprawnienia. Zamiast tego zamietli pod dywan.