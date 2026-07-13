Pomijając całą aferę z lekarzami i karygodne komentarze w tym przypadku...

Jeśli było toalet kilka, gość nie umarł w takiej pozycji, że można było zobaczyć, że np nogi wystają, to mogło się zdarzyć wszędzie.

Monitoring w kiblu, żeby sprawdzić, czy nikt się nie przekręcił?

Oddelegowana pielęgniarką do pukania po sraczach "czy pacjent jeszcze żyje?"

Widzicie jakieś sensowne rozwiązania? Serio pytam.